Один из возможных преемников Меркель поддержал заморозку «Северного потока — 2»

Один из предполагаемых преемников канцлера Германии Ангелы Меркель Фридрих Мерц поддержал идею заморозки строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает BILD.

По его мнению, на проект стоит наложить мораторий сроком на два года.

«Мы не должны становиться слишком зависимыми в энергообеспечении ни от американцев, ни от российского газа», — сказал Мерц.

При этом он выразил мнение, что газопровод должен быть достроен.

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