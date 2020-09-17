Общественники считают экологические внедрения Находкинского МТП эффективными

Находкинский морской торговый порт по итогам общественной оценки признан эффективным с точки зрения внедрения эко-технологий, согласно результатам проверки, итоги которой были оглашены в четверг в ходе онлайн-конференции, которая прошла при поддержке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

На мероприятии было заявлено, что предприятие инвестирует в снижение негативного воздействия на окружающую среду 4,3 млрд рублей.

Особое внимание к вопросу экологии в Находке возникло в 2017 году. На «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным выступил школьник Андрей из Находки. Он попросил разобраться в сложной экологической ситуации, поскольку в городе образовывалось большое количество угольной пыли. Было выпущено соответствующее поручение Президента РФ (№ Пр-524 от 31.03.2018) направленное на снижение негативного воздействия от перевалки угля. До конца 2020 года все стивидоры Находки должны перейти на экологически безопасные технологии перевалки сыпучих грузов.

Оценка показала, что руководство Находкинского МТП уделяет значительное внимание экологической программе и открыто для обмена информации с надзорными и административными органами.

Предприятие уже реализовало целый ряд мероприятий для экологически чистой перевалки угля. Среди них установка стационарных и мобильных систем орошения, строительство пылеветрозащитных экранов по периметру производственных площадок.

Также Находкинский МТП также в режиме онлайн проводит мониторинг содержания пыли в атмосферном воздухе, что позволяет контролировать ситуацию и своевременно принимать меры.

Мониторинг качества воздуха текущего года показывает, что предельная средняя норма содержания пыли в атмосфере 0,15 мг/м3 не была превышена ни на одном из 6 установленных датчиков. В целом динамика наблюдений показывает снижение концентрации пыли за последние два года на 10-40%.

Федеральные эксперты остались удовлетворены увиденным в ходе проверки. «Общественная оценка, проведенная экспертами Общественного совета при Минприроды РФ, показала, что Находкинский морской торговый порт в своей деятельности последовательно внедряет НДТ: реализован ряд технологий и мероприятий, имеющих высокую экологическую результативность. Природоохранные мероприятия Находкинского порта соответствуют международным стандартам» - заявила член Общественного совета при Минприроды РФ Светлана Липина.

На мероприятии было заявлено, что для улучшения экологической обстановки, необходимо принять нормативы для всех стивидорных компаний. «Мы считаем необходимым выйти с предложением подготовить на федеральном уровне государственный стандарт «экологически безопасной перевалки угля», обязательный для исполнения всеми стивидорными компаниями России. И внести соответствующие требования в законодательство РФ», - сказал заместитель председателя Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин.