Экономист оценила ущерб мировой экономике от коронавируса

Мировая экономика потеряет к концу следующего года $7 трлн из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун в интервью газете Les Echos.

По ее словам, мировая экономика восстановится не так быстро, как предполагалось.

Специалист считает, что с COVID-19 придется жить еще много месяцев, из-за чего исключается возможность скорого возвращения экономики к докризисным значениям. Бун назвала происходящее серьезным потрясением.

Экономист добавила, что если некоторые государства прекратят бюджетную поддержку, это еще больше усугубит ситуацию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин признался, что экономике РФ удалось пройти по очень тонкой грани

— Во Всемирном банке назвали сроки восстановления мировой экономики