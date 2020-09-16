Судно для достройки «Северного потока — 2» направилось в порт Мукран

Судно снабжения »Иван Сидоренко» направилось в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, корабль стартовал из Санкт-Петербурга 15 сентября и должен прибыть в место назначения 17 сентября.

Сейчас в Мукане уже находится судно-трубопрокладчик «Академик Черский», к которому «Иван Сидоренко» может подвозить трубы. Другое судно снабжения «Остап Шеремета» стоит в Калининграде, а способная достраивать «Северный поток — 2» баржа «Фортуна» находится в Ростоке.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.