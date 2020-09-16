Правительство Германии предложило США сделку на €1 млрд в обмен на отказ американской стороны от санкций против российского проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщила в среду германская газета Zeit.

Отмечается, что ФРГ готова выделить такую сумму на строительство на своей территории двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.

«В ответ США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию «Северного потока - 2», — говорится в письме вице-канцлера, министра финансов Германии Олафа Шольца, направленном 7 августа главе Минфина Соединенных Штатов Стивену Мнучину.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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