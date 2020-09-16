Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала незаконным повышение США пошлин на китайские товары. Об этом говорится в постановлении арбитражной комиссии ВТО, опубликованном на сайте организации.

Речь идет о пошлинах, которая США ввела в 2018–2019 годах.

Согласно решению Третейской группы ВТО, оспариваемые КНР меры не соответствуют ряду статей Генерального соглашения по тарифам и торговле от 1994 года, а значит, противоречат правилам коммерции. Как указали арбитры, Вашингтон не смог доказать, что эти меры являются оправданными, в соответствии со статьей XX(а) данного соглашения.

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