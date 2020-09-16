«Известия»: маткапитал могут разрешить тратить на ремонт жилья

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает включить ремонт жилья в список целей, на которые можно потратить материнский капитал. ОНФ направит данную инициативу в правительство уже в ближайшее время, пишут «Известия».

По данным издания, эту идею готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также в парламентских фракциях.

Как рассказала газете руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова, направить материнский капитал на ремонт предложили в «Союзе матерей». Кроме того, 46% респондентов в ходе опроса Общественной палаты, проведенном в 2019 году, выступили за идею израсходовать эти средства на ремонт. В опросе приняли участие 10 тысяч человек. Еще 44% опрошенных заявили, что хотели бы купить на эти деньги автомобиль.