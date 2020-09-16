Скончался отец Билла Гейтса
Антон Демидов
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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в своем Instagram уведомил, что его отец Билл Гейтс — старший скончался.
Мужчина умер в возрасте 94 лет.
«Смерть моего отца — ужасная потеря для нашей семьи и для многих людей, с жизнями которых он был связан», — написал Гейтс.
Основатель Microsoft не уточнил причину смерти.
«Он был всем тем, чем я только стремлюсь стать», — отметил Гейтс.
Как сообщает издание The New York Times, причиной смерти Гейтса-старшего была болезнь Альцгеймера.