Путин и Лукашенко дадут поручения по восстановлению транспортного сообщения

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились начать работу над снятием ограничений по транспорту, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Оба президента условились поручить руководителям соответствующих ведомств подготовить предложения по восстановлению транспортного сообщения между Россией и Белоруссией», — сказал Песков.

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