США заявили, что выступают против «Северного потока — 2» не по экономическим причинам

США выступают против российского газопровода «Северный поток — 2» не из-за своей экономической выгоды в Европе, заявил посол США в Австрии Тревор Трайн. Об этом пишет ТАСС.

«Неправда, что США отвергают «Северный поток - 2» из соображений собственной экономической выгоды», — приводятся слова Трайна.

Он добавил, что основные покупатели американского газа находятся в Азии, а поставщики для Европы — на Ближнем Востоке.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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