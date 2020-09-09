Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вышел из пятерки богатейших людей мира. Об этом сообщает Bloomberg, приводя данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным рейтинга агентства, состояние Маска на данный момент составляет $82,2 млрд. За сутки бизнесмен лишился $16,3 млрд и опустился на шестую строчку. Отмечается, что подобное снижение стало крупнейшим спадом за всю историю BBI.

Доходы миллиардера снизились из-за падения акций Tesla, которые 8 августа потеряли 21,06% и составили $330,21.

При этом 1 сентября одна акция стоила больше $498. На снижение акций могло повлиять формирование «пузыря» с неоправданно резким ростом, а также то, что компания не попала на прошлой неделе в индекс широкого рынка S&P 500.

В пятерку богатейших людей мира входят глава Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс, создатель Facebook Марк Цукерберг, президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и инвестор Уоррен Баффет.

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