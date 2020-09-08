Путин отметил важность включения женщин в работу во всех сферах

Российские женщины не только самые красивые, но и самые талантливые, и именно поэтому их активное вовлечение в работу во всех сферах является залогом успеха всей России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с победителями конкурса «Лидеры России», передает ТАСС.

Глава государства отметил, что в российском государстве женщины всегда пользовались особым вниманием и почетом.

«Но, конечно, включение женщин в активную общественную жизнь, включение в активную научную, творческую работу — это чрезвычайно важный ресурс для всей страны на будущее», — сказал российский лидер.

Он также поддержал призыв одной из победительниц конкурса — не бояться мечтать и действовать. Он назвал это очень своевременным и правильным обращением к женской аудитории.

Президент также напомнил, что для достижения своих целей необходимо выходить из зоны комфорта, чтобы она не стала преградой перед успехом.

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