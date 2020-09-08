Путин сообщил о выделении 27 млрд рублей на восстановление Иркутской области

Президент России Владимир Путин заявил, что власти выделили 27 млрд рублей на восстановление районов Иркутской области, которые пострадали от наводнений, передает РИА «Новости».

Он отметил, что эти средства из федерального бюджета были «выделены своевременно».

«Всего это более 27 миллиардов рублей», — сказал Путин.

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