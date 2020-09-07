Кипр назвал обладателей «золотых паспортов» из России, Украины и Сирии

Стали известны имена 34 владельцев «золотых паспортов», которые получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008-го по 2012 годы. Их перечислила местная газета Politis.

В список вошли предприниматели из России, Украины и Сирии, которые состояли «в группе высокого риска», в тот промежуток времени находились под следствием или бизнес которых подпадал под санкции или административные штрафы.

В перечне фигурируют основатель группы компаний «Вид» Алексей Ушамирский, бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, муж певицы Алсу Ян Абрамов, заместитель начальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов и другие россияне.

Из украинских бизнесменов там присутствуют Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин и не только.

Среди сирийских предпринимателей обладателями «золотых паспортов» стали Рами Маклуфа и Разана Отмана.

Ранее Мальта назвала обладателей «золотых паспортов» из России.