США выделят еще $3 млн на поддержку экономики Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) направит Украине еще $3 млн в рамках программы «Трансформация финансового сектора». Об этом сообщает RT со ссылкой на документ ведомства.

Общая сумма финансирования составит $26 млн.

Кроме того, планируется продлить проект до 27 августа 2021 года.

В USAID отметили, что эти меры должны помочь украинским властям осуществить финансовые реформы, направленные на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

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