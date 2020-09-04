США выделят еще $3 млн на поддержку экономики Украины
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Агентство США по международному развитию (USAID) направит Украине еще $3 млн в рамках программы «Трансформация финансового сектора». Об этом сообщает RT со ссылкой на документ ведомства.
Общая сумма финансирования составит $26 млн.
Кроме того, планируется продлить проект до 27 августа 2021 года.
В USAID отметили, что эти меры должны помочь украинским властям осуществить финансовые реформы, направленные на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.
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