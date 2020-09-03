«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири — 2»
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания начала проектирование газопровода «Сила Сибири — 2», передает ТАСС.
Задачей трубопровода является объединение газотранспортных систем востока и запада страны.
По словам Миллера, это значительно расширит возможности компании и создаст дополнительные условия для газификации регионов в Восточной Сибири.
По «Силе Сибири — 2» «Газпром» сможет поставлять до 50 млрд куб. м газа через Монголию и Китай.
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