Мишустин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд руб., которые дополнительно направят в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом число детей, родители которых имеют право на выплаты, — в данный момент это более 3 миллионов человек, значится в документе.

В указе также поясняется, что размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, что составляет около 5,5 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона.

Глава государства Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Данные пособия могут получить семьи с низкими доходами.

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