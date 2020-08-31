Глава Башкирии обратился в СК для возвращения акций БСК

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился в Следственный комитет России для возвращения акций Башкирской содовой компании (БСК), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу глав региона.

Хабиров направил председателю СК Александру Бастрыкину заявление о совершении преступления группой лиц при неправомерных действиях должностных лиц региональной государственной власти.

Ранее президент России Владимир Путин подверг критике деятельность Башкирской содовой компании, заявив, что заработанные ею деньги идут в офшоры. Он приказал прокуратуре проверить законность сокращения государственной доли в компании.

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