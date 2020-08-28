В России зафиксирована рекордно низкая средняя ставка по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке в России на 1 августа достигла нового исторического минимума в 7,28%. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка.

В начале текущего года это значение составляло 9,01%, а еще в июле было равно 7,51%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у страны появился исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос.

29 июня глава правительства Михаил Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки под 6,5%. В ее рамках жители Москвы и Санкт-Петербурга могут взять льготную ипотеку на жилье стоимостью до 12 млн рублей (было 8 млн), а жители регионов — до 6 млн (было 3 млн).

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