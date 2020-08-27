Путин заявил, что растущие резервы дадут выполнить соцобязательства

Президент России Владимир Путин заявил в ходе интервью о росте золотовалютных резервов в стране. Об этом сообщает «Россия 24».

Он отметил, что этот процесс происходит несмотря на продолжающуюся пандемию нового типа коронавируса COVID-19 в мире.

Глава государства добавил, что рост резервов даст возможность выполнить все социальные обязательства, поскольку является «подушкой безопасности».

Однако политик призвал не считать увеличение резервов панацеей от всех бед.

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