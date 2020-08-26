Путин ответил на вопрос «Где деньги?»

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством раскритиковал деятельность Башкирской содовой компании, заявив, что заработанные ею деньги идут в офшоры.

По словам главы государства, контрольный пакет компании принадлежит частным лицам. Средства же БСК не вкладываются в развитие региона. Общий объем выручки составил в 2019 году 45 млрд рублей. Из них только 2,5 млрд пошли на инвестиционных цели.

«Где деньги? Известно, где — в офшорах», — сказал Путин.

Он приказал прокуратуре проверить законность сокращения государственной доли в компании.

В 2013 году государство владело 62%, а затем «внезапно» госдоля сократилась до 38%, отметил президент.

Ранее на шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии прошли протесты экоактивистов из-за разработки горы БСК. На место прибыл глава региона Радий Хабиров. Он пообещал остановить все работы до достижения компромисса.