Лавров надеется на скорое возобновление полетов в Грузию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что восстановление авиасообщения с Грузией является вопросом ближайшего будущего. Об этом он заявил в интервью газете «Труд».

Российская сторона следит за ситуацией в Грузии, отметил Лавров. Он добавил, что для решения вопроса также необходимо дождаться стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе и мире.

Авиасообщение с Грузией было приостановлено согласно указу президента России Владимира Путина. Российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию.

Такое решение было принято после того, как 20 июня 2019 года несколько тысяч человек устроили антироссийский митинг у здания парламента в грузинской столице. Поводом стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.

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