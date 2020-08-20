В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев внес в ГД законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года. Соответствующий документ размещен на электронной базе данных Госдумы.

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс.

По словам автора проекта, ранее президент России Владимир Путин, и представители общественности неоднократно поддерживали отказ от транспортного налога, поддерживая при этом возмещение выпадающих доходов за счет акцизов на топливо.

По мнению Барышева, полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива позволит более справедливо распределить бремя покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в России.

Если предложения примут, то они должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

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