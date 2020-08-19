Счетная палата выявила сильное отставание от плана по газификации регионов

За последние три года план по газификации российских регионов выполнен лишь на 15%, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Счетная палата провела плановую проверку компании «Газпром межрегионгаз», в ходе проверки было выявлено сильное отставание от намеченных ранее планов по газификации регионов, рассказал Кудрин.

«…в основном нарушения и недостатки связаны с несинхронизированностью работы как компании, так и регионов. Планы не совмещены. И зачастую там, где уже проложен межпоселковый и магистральный, не готовы, допустим, районные и муниципальные сети», — пояснил глава Счетной палаты.

Кроме того, по словам Кудрина, наблюдается сокращение финансирования мероприятий по газификации, так как они убыточны из-за того, что себестоимость превышает тариф. Данный недостаток компенсируется «Газпромом» за счет экспортной выручки, однако в настоящее время она снижается, добавил глава СП.