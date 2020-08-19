Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 50 млрд рублей в 2020 году

Счетная палата России в текущем году выявила бюджетные нарушения на 50 млрд рублей, заявил глава ведомства Алексей Кудрин в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Около 50 миллиардов рублей – это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок», — рассказал Кудрин.

Всего Счетная палата провела 169 проверок, из них половина связана с бюджетом, отметил глава ведомства. Он добавил, что в ходе проверок было выявлено 20 нарушений, информация о которых передана в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет для правовой оценки. Кроме того, Счетная палата направила 131 представление по нарушениям министерств и ведомств.

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