Крупнейшие нефтяные компании России пожаловались Путину на рост налогов

Главы крупнейших российских нефтяных компаний пожаловались президенту России Владимиру Путину на предложение Минфина повысить налог на дополнительный доход (НДД). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо топ-менеджеров компаний.

Отмечается, что в нефтяной отрасли предполагали, что оценка эффективности и возможные изменения условий НДД будут осуществлены спустя пять лет после старта эксперимента (режим работает с 2019 года).

Нефтяники назвали НДД эффективным и заявили, что дополнительные инвестиции в месторождения, перешедшие на данный режим, составили 110 млрд рублей. Компании также сообщили, что за пять лет действия бюджет страны получил 180 млрд рублей дополнительного дохода.

В отрасли считают, что при изменении НДД за десять лет добыча проектов с НДД сократится на 340 млн тонн, а инвестиции — на 2,3 млн рублей, притом бюджет лишится 2,5 млн рублей.

Как сообщает газета, Путин поставил на письме глав нефтяных компаний резолюцию профильному вице-премьеру Юрию Борисову «рассмотреть и представить предложения».

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