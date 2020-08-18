Сечин доложил Путину о начале самостоятельного бурения «Роснефтью» в Карском море

«Роснефть» начала в июле 2020 года самостоятельное бурение на двух участках в Карском море, рассказал во вторник президенту Владимиру Путину глава компании Игорь Сечин.

Как уже сообщалось, «Роснефть» ведет бурение поисково-оценочных скважин Викуловская и Рагозинская, расположенных в районе Новой Земли. Суммарные запасы лицензионных участков Восточно-Приновоземельский-1 и 2 — почти 2 млрд тонн нефти и 3,7 трлн куб. м газа.

На сегодняшний день на структурах Викуловская и Рагозинская завершено бурение пилотных стволов.

«В июле 2020 года, несмотря на действующий санкционный режим, «Роснефть» самостоятельно начала бурение в Карском море», — доложил Путину Сечин.

Бурение ведут две высокотехнологичные буровые платформы, которые соответствуют самым высоким требованиям промышленной и экологической безопасности. С помощью судов-снабженцев и танкерного флота «Роснефти» платформы обеспечены топливом и водой, дооснащены буровым оборудованием, подводными аппаратами и системами ледового мониторинга, которые отслеживают движения айсбергов. В сложных климатических условиях это позволяет избежать нештатных ситуаций.

Относительно небольшая глубина моря и близость к источникам образования айсбергов серьезно осложняли начало работ. Специалисты корпоративного научно-проектного комплекса «Роснефти», проанализировав лучшие мировые практики, нашли оптимальное решение проблемы.

Устье скважины было решено убрать под поверхность дна, чтобы не допустить повреждений обломками айсбергов, которых много на мелководье. Для этого пробурена специальная шахта глубиной 15 метров, диаметром почти два метра. Ничего подобного на российском шельфе раньше не делали. По заказу Компании спроектировано и изготовлено специальное долото-расширитель диаметром 1,8 метра.

В августе 2014 года Владимир Путин дал старт началу бурения поисковой скважины «Университетская 1» в Карском море. Совместный проект «Роснефти» и ExxоnMobil позволил открыть новое месторождение «Победа» с суммарными запасами — 422 млрд куб. м газа и около 130 млн тонн сверхлегкой нефти, которая превосходит по качеству эталонную марку Brent.

Проект был реализован в кратчайшие сроки и в экстремальных условиях, с которыми нефтяники до этого еще не сталкивались. С нуля были созданы система ледовой защиты, система эвакуации и спасения людей, система ликвидации аварийных разливов нефти.

Поисковое бурение в Карском море на структуре «Университетская-1» подтвердило продолжение на морской шельф нефтегазоносных структур Западной Сибири, что позволяет говорить об открытии новой Карской морской нефтеносной провинции. По объему ресурсов она может превзойти такие нефтегазоносные регионы как Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски.