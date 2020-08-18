Путин: падение российской экономики будет меньше, чем в других странах

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика в этом году снизится меньше по сравнению с экономиками других стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах», — сказал он на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Глава государства добавил, что точно можно будет сказать по результатам в конце года.

Путин пояснил, что затронул эту тему в связи с ограничением добычи нефти с рамках договоренностей ОПЕК+. При этом он заверил, что рано или поздно эта ситуация пройдет и экономика как мировая, так и российская будет расти.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Квартальная отчетность «Роснефти»: устойчивее мировых мейджоров

— Песков объяснил, почему Россия не стремится догнать топ-5 экономик мира

— Мишустин назвал главную цель российского правительства