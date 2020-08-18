В Госдуме прокомментировали предложение закрыть кальянные до конца года

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин оценил предложение ограничить работу кальянных до конца 2020 года с целью ограничить распространение коронавируса. Об этом сообщает RT.

По мнению парламентария, это правильное решение.

Он напомнил о принятии закона, позволяющего регулировать работу кальянных в рамках закона о табаке, что говорит о запрете кальянов в ресторанах, кафе.

Говорин отметил, что курение кальянов в общественных местах является дополнительным фактором риска распространения вирусных заболеваний.

По его словам, в данной ситуации необходимо до конца года закрыть кальянные, при этом законодательство позволяет сейчас закрывать их по существу.

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