В Госдуме прокомментировали предложение закрыть кальянные до конца года
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Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин оценил предложение ограничить работу кальянных до конца 2020 года с целью ограничить распространение коронавируса. Об этом сообщает RT.
По мнению парламентария, это правильное решение.
Он напомнил о принятии закона, позволяющего регулировать работу кальянных в рамках закона о табаке, что говорит о запрете кальянов в ресторанах, кафе.
Говорин отметил, что курение кальянов в общественных местах является дополнительным фактором риска распространения вирусных заболеваний.
По его словам, в данной ситуации необходимо до конца года закрыть кальянные, при этом законодательство позволяет сейчас закрывать их по существу.
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