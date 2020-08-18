Стало известно условие введения новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский рассказал, от чего будет зависеть возможное введение августовских выплатах на детей до 16 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, принятие соответствующего решения будет зависеть от соглашения ряда инстанций.

Рязанский пояснил, что окончательное решение будет принято после возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку.

Это связано с тем, что в бюджете текущего года такие ресурсы не предусмотрены, а речь идет о многомиллиардных затратах.