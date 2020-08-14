Опубликованы доходы Путина и Мишустина за 2019 год

На сайте Кремля и правительства появились сведения по прошлогодним доходам президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

Так, в прошлом году глава государства заработал 9,7 млн рублей. Эти цифры почти на 1,1 млн больше, чем в 2018 году (тогда было 8,6 млн рублей). Притом у Путина сохранилось все то имущество, которое было ранее: две квартиры 77 кв. м и 153,7 кв. м, а также гараж 18 кв. м и гаражное место 18 кв. м, автомобили ГАЗ-М21 и «Нива» и автоприцеп «Скиф».

Доход Мишустина в прошлом году составил 18,2 млн рублей. Данная сумма, согласно пояснению, сложилась из доходов Мишустина на должности в Федеральной налоговой службе, а также «доходов по депозитным вкладам средств, которые он заработал ранее». В его собственности находится квартира (141,6 кв. м), земельный участок и жилой дом площадью 861 кв. м. Недвижимость также записана на его жену и сына.

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