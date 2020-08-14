Россия и Мальта договорились о новых условиях налогового соглашения
Россия и Мальта в рамках переговоров утвердили новые условия налогового соглашения. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, представители стран пришли к договоренности о повышении ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.
При этом также был согласован список институциональных инвестиций, в отношении которых предусмотрены исключения.
Согласно заявлению Минфина России, решение было принято в четверг, 13 августа.
Ранее стало известно, что в рамках поручения президента России Владимира Путина о корректировке договоров об избежании двойного налогообложения с теми странами, куда уходят значительные капиталы из страны, Москва денонсирует соответствующее соглашение с Кипром.
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