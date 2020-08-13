Welt: против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Европейского союза выразили протест Соединенным Штатам в связи с планируемыми Вашингтоном новыми санкциями против трубопровода «Северный поток — 2», передает немецкое издание Welt.

По его данным, 12 августа состоялся демарш по американской санкционной политике. От европейской делегации — не уточняется, на каком уровне — выступили представители 24 стран.

Уточняется, что по содержанию протестная нота повторяет заявление верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от 17 июля, где он заявил, что ЕС сильно обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в частности по «Северному потоку — 2» и «Турецкому потоку».

Реализация проекта «Северного потока — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент России Владимир Путин в январе 2020 года заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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