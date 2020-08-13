Американский инвестор заявил о риске раздувания «пузыря» на мировом рынке долга

Американский инвестор и владелец Rogers Holdings Джим Роджерс рассказал о возникшем риске раздувания «пузыря» на мировом рынке долга. Соответствующее заявление он сделал в интервью «РБК Ивестиции».

Он отметил, что правительства стран продолжают тратить большое количество денег, а также печатать объемы валюты.

«Возможно, мы получим еще один «пузырь» на рынках, который может лопнуть. В 2008 году у нас были проблемы из-за слишком больших долгов», — заявил Роджерс.

Инвестор также назвал США «самой большой страной-должником за всю историю». Кроме того, он напомнил о большом количестве долга у Японии, которая остается лидером по объему госдолга к ВВП. По итогам 2019 года этот показатель составил 237,7%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Слишком высокие риски: золото дорожает до рекордных уровней

— Негативный прогноз: в Fitch обнаружили вероятность дефолта в США

— В Минфине объяснили рост госдолга