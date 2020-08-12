В России спрогнозировали экспортную цену двух доз вакцины от коронавируса

Глава совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик заявил, что российская вакцина от коронавируса будет стоить не менее $10 за две дозы при поставках в другие страны, передает ТАСС.

«За две дозы это будет, по нашей оценке, не менее $10», — сказал он.

Репик отметил, что это касается по крайней мере первых серий выпуска вакцины, которые будут «достаточно дорогими».

Когда будут достигнуты высокие объемы производства, цена должна снизиться, подчеркнул Репик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей попробовала вакцину на себе.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V». Он поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года.

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