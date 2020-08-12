Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым поручил проанализировать работу монополистов из-за слишком высоких цен в регионе, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что на Камчатке относительно высокий уровень доходов населения — 8 место в стране. Однако слишком высокие цены нивелируют это.

«Нужно самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке», — поручил президент.

Он добавил, что высокий уровень цен может быть необоснованным.

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