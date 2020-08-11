«Роснефть» проведет уникальный ИТ-Марафон

«Роснефть» организует серию соревнований для российских программистов. ИТ-Марафон пройдет с сентября по ноябрь и позволит молодым специалистам попробовать свои силы в решении практических технологических задач компании-лидера нефтегазовой отрасли, продемонстрировать свои профессиональные качества потенциальному работодателю и найти единомышленников для обмена знаниями и реализации совместных проектов.

Первым этапом марафона станет «Хакатон трех городов» — соревнование по машинному обучению для студентов и аспирантов вузов Уфы, Казани и Самары, которое пройдет 24-25 сентября. В ходе хакатона командам-участникам будет предложено решить классическую «задачу почтальона» — кратчайшим путем разнести письма всем получателям, но применительно к нефтегазовой тематике.

Следующее ИТ-соревнование для программистов-робототехников состоится 16-17 октября на базе Уфимского Авиационного Технического Университета (УГАТУ). к участию в нем приглашаются студенты и аспиранты технических вузов. Участники будут соревноваться в разработке роботизированного решения для выполнения операции, связанной с текущей производственной деятельностью компании «Роснефть».

Финальным мероприятием ИТ-марафона «Роснефти» станет международный хакатон Rosneft Proppant Check Challenge, который стартует в сентябре как для опытных, так и для начинающих ИТ-специалистов. Задача соревнования: определение по серии фотографий линейных размеров зерен пропанта – специального гранулированного материала, используемого для интенсификации нефтедобычи.

Проведение специализированных ИТ-марафонов позволяет «Роснефти» решать реальные производственные задачи, привлекая к сотрудничеству высококвалифицированные кадры узкопрофессиональной сферы.

«Роснефть» следует технологическим веяниям времени, и для успешного внедрения искусственного интеллекта, кроме самих нейросетей, требуется соответствующая ИТ-инфраструктура и современные подходы к проектированию и разработке программного обеспечения, — прокомментировал генеральный директор ООО «РН-БашНИПИнефть» Михаил Рязанцев. — И, конечно же, при развитии технологий особенно важно подключать специалистов с нестандартным мышлением, способных решать серьёзные и нестандартные задачи».