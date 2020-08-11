Минтруд может увеличить размер выплат на детей от 3 до 7 лет

Со следующего года может быть увеличено пособие на детей от 3 до 7 лет для малоимущих семей. Об этом сообщают «Известия».

На сегодняшний день пособие составляет половину прожиточного минимума на детей в регионе, в средней по стране – это 5,5 тысяч рублей. В Минтруде отмечают, что этой суммы может быть недостаточно, чтобы вывести доход семьи из-за черты бедности.

Так, ведомство считает «считает целесообразной возможность дифференциации размеров пособия в 2021 году».

При этом как может измениться размер выплат в Минтруде не уточняют.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что есть выплат не хватит для вывода семей из бедности, то в 2021 году возможно увеличение размера пособий до прожиточного минимума.

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