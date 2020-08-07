В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости, передает RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра финансов Антона Силуанова.
С 1 января 2021 года начнет действовать налог на процентные доходы от вкладов свыше 1 млн рублей. Ставка составит 13%.
Федоров предлагает создать специальные вклады для накопления денег на недвижимость, которые будут избавлены от налогообложения на срок до 5 лет.
Депутат напомнил, что многие россияне используют банковские вклады и доход с процентов по ним как накопительный ресурс. Обеспечение граждан жильем же является приоритетным вопросом государства.
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