В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости, передает RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра финансов Антона Силуанова.

С 1 января 2021 года начнет действовать налог на процентные доходы от вкладов свыше 1 млн рублей. Ставка составит 13%.

Федоров предлагает создать специальные вклады для накопления денег на недвижимость, которые будут избавлены от налогообложения на срок до 5 лет.

Депутат напомнил, что многие россияне используют банковские вклады и доход с процентов по ним как накопительный ресурс. Обеспечение граждан жильем же является приоритетным вопросом государства.

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