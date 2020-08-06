Оперштаб еще не утверждал список стран для возобновления пассажирского ж/д сообщения

Замминистра транспорта России Владимир Токарев заявил, что оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ пока не подготовил перечень стран, с которыми можно будет возобновить пассажирское железнодорожное сообщение. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, оперштаб должен определить перечень стран для возобновления международного железнодорожного пассажирского сообщения на основе мониторинга санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом.

«На данном этапе подобные решения еще не приняты», — сказал Токарев.

Он добавил, что для того, чтобы возобновить курсирование международных поездов, России также будет необходимо соответствовать национальным критериям оценки позитивной динамики борьбы с коронавирусом.

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