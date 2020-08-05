В Петербурге остановили строительство метро из-за опасных нарушений
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Строительство Красносельско-Калининской линии метро в Санкт-Петербурге приостановлено из-за грубых нарушений требований промышленной безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северо-Западное управление Ростехнадзора.
Как отметили в ведомстве, подрядчик допустил ошибки в части организации вентиляции шахты, оборудования водоотлива, требований к откаточным путям. Данные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей.
На генподрядчика строительства — ОАО «Метрострой» — заведено дело об административном правонарушении и составлен протокол о временном запрете деятельности.
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