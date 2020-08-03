Первый испытательной полет российского гражданского самолета пройдет в сентябре

Первый испытательный полет регионального самолета Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117СТ запланирован на сентябрь 2020 года, сообщил глава ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Самолет уже собран, самолет проходит наземную отработку, готовится к первому вылету. Я думаю, что в сентябре, по нашим планам, мы эту машину поднимем в Подмосковье, в «Жуковском»», — сказал Слюсарь.

Он добавил, что на авиазаводе в Луховицах ОАК планирует производить до 12 таких машин в год.

Единственным в РФ серийно выпускаемым гражданским самолетом является региональный Sukhoi Superjet 100. В 2021 году ожидается запуск производства среднемагистральных МС-21. Параллельно ОАК работает над созданием региональных Ил-114-300, дальнемагистральных Ил-96-400-М.

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