В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

Правительство упростило оформление пособий на детей от 3 до 7 лет, отменив необходимость предоставлять с ноября сведения об алиментах, пишет пресс-служба кабмина.

«С 1 ноября 2020 года малообеспеченным семьям будет проще получить пособие на детей от 3 до 7 лет... Теперь для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. С ноября госорганы будут сами получать данные об алиментах.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.

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