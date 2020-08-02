Названы самые популярные товары у россиян в супермаркетах

Названы продукты, которые россияне покупали чаще всего в супермаркетах за первые семь месяцев 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическое подразделение «ЧекСкан Research».

Эксперты проанализировали 2,5 млн чеков в «Пятерочке» и «Магните». Выяснилось, что чаще всего жители России покупали пакет для покупок, бананы, сахар и картофель.

Средний чек в обеих сетях рос с начала января и достиг пика в апреле – 550 рублей в «Магните» и 576 рублей в «Пятерочке». В дальнейшем сумма снижалась и к июлю достигла 500-503 рубля.

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