Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей
Президент России Владимир Путин пообещал выделить в помощь бюджету Иркутской области 10 млрд руб., передает ТАСС.
С такой просьбой к главе государства обратился губернатор региона Игорь Кобзев после видеоконференции, посвященной решению экологических проблем в городе Усолье-Сибирском.
«Я переговорю и с председателем правительства, и с министром финансов. Естественно, будем вас поддерживать, а детали вы с ними уже проработайте», — сказал Путин.
Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд.
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