Евтушенков обсудил с губернатором Костромской области перспективы сотрудничества

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков во время рабочего визита в Костромскую область обсудил с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым перспективы сотрудничества.

Евтушенков и Ситников также посетили площадку строящегося фанерного комбината входящей в Группу АФК «Система» Segezha Group в городе Галич и ряд других площадок, которые могут представлять инвестиционный интерес для АФК «Система».

«Сотрудничество АФК «Система» и администрации Костромской области началось в 2017 году. За прошедшее время мы начали реализацию ряда важнейших для региона проектов – строим фанерный комбинат в Галиче, создаем современный лесосеменной комплекс в Шарье, запустили программу бесплатного инженерного образования «Лифт в будущее. Школа» для подростков Костромы и Галича, - отметил Евтушенков. - Наша дочерняя компания МТС является лидером в Костромской области по количеству базовых станций во всех диапазонах, единственным оператором с технологией VoLTE, и единственным оператором в регионе с развернутой сетью NB-IoT для интернета вещей. АФК «Система» намерена продолжить участие в социально-экономическом развитии Костромской области. В частности, мы рассматриваем возможность реализации совместных проектов в сфере сельского хозяйства и высоких технологий».

«Мы продолжим активно взаимодействовать с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым, региональными и муниципальными властями по вопросам благотворительности и развития человеческого капитала», - подчеркнул Евтушенков.

«Для нас очень важны все проекты, которые реализует на территории региона АФК «Система». Комбинат в Галиче станет мощным импульсом развития экономики и социальной сферы всего северо-запада Костромской области. Территория опережающего развития «Галич» сможет уйти от монозависимости, появится более тысячи новых рабочих мест, - говорит Ситников. - Очень важно, что компания уже на начальном этапе строительства комбината заботится о лесовосстановлении. В Шарье началось возведение современного комплекса, который обеспечит саженцами не только Кострому, но и соседние регионы. Мы поддерживаем и намерения АФК «Системы» по развитию инженерного образования, внедрению цифровых технологий».