Москвичи получили почти 4 млрд рублей по городской программе страхования жилья

Жители Москвы получили 3,8 миллиарда рублей по городской программе страхования жилья с 1995 по 2020 год. Об этом сообщается на Официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в настоящее время в данной программе участвуют свыше 2,5 миллиона москвичей.

Лишь с начала 2020 года городскую страховку по различным происшествиям получили 1,5 тысячи семей. Горожанам было выплачено около 61 миллиона рублей.

Городская программа страхования жилья действует при поддержке правительства Москвы и покрывает наиболее распространенные риски. Договоры страхования защищают имущество жителей столицы от стихийных бедствий, пожаров, взрывов по любой причине и тд.

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