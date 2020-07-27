Оператор «Северного потока — 2»: нерест трески не помешает строительству

Сезонные ограничения, такие как нерест трески, не помешают достроить газопровод «Северный поток — 2», сказали в компании-операторе проекта. Об этом пишет «Интерфакс».

«Обе нитки трубопровода уже были уложены в зоне ограниченного рыбного промысла Борнхольмского бассейна. Сезонных ограничений по дальнейшему строительству в Дании нет», — объяснили в компании.

С июля по август в Балтике идет нерест трески. Газопровод проходит по Борнхольмскому бассейну, относящемуся к зоне ограниченного промысла.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. В июле 2020 года сенат США одобрил новые санкционные меры против российского газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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