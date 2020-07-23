Больше 40% россиян испытывают нехватку денег до получения зарплаты
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В России нехватку денег до получения зарплаты всегда или периодически испытывают 43% трудоспособных граждан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Отмечается, что 72% опрошенных заявили, что оценивают свое материальное положение как плохое или очень плохое.
Крайне редко испытывают нехватку денег 39% россиян, еще 17% признались, что никогда не сталкивались с такой проблемой.
Опрос был проведен среди 1 600 жителей России в возрасте от 18 лет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Платить меньше, урезать больше: чем обернется кризис
— Аналитики назвали желаемую зарплату россиян после пандемии
— Названы востребованные профессии в нынешних условиях на рынке труда