Орешкин назвал основные цели измененных нацпроектов

Помощник президента Максим Орешкин рассказал о важнейших целях развития России, которые содержатся в измененных национальных проектах, передает РИА «Новости».

По его словам, первостепенной из них является сохранение здоровья россиян. Власти ставят задачу — увеличить продолжительность жизни за счет улучшения экологии и повышения безопасности на дорогах.

Помимо этого, необходимо сократить число граждан с доходами ниже МРОТ и повысить уровень жизни населения.

Следующей целью, как рассказал Орешкин, является создание условий для самореализации россиян, чтобы каждый мог получить образование и развить свой талант.

Еще одна важная задача — строительство жилья, решение инфраструктурных вопросов, контроль за качеством окружающей среды.

Пятой целью стало снижение безработицы, а также создание условий для успешного предпринимательства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года».